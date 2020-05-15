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    Главная / Торги / Материалы фильтрующие для водоочистки

    Материалы фильтрующие для водоочистки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133969Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133969

    Наименование закупки

    Материалы фильтрующие для водоочистки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:09

    Документация процедуры

    Договор_поставки_продукции_(ОМТО)_с_Приложениями_1_2.DOCX

    ДГ_№_292-32-2020_от_28.05.20.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    25-173

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    gavrilova@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы фильтрующие для водоочистки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.05.2020 10:00 GMT +315.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133969Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы фильтрующие для водоочистки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), поз. 1-11: 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, пос. Пурпе, Приемо – сдаточный пункт (ПСП); поз. 12-27: 629730, Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, КС-0, НПС; поз. 28-45: 629730, ЯНАО, Ярудейское НГКМ, 114 км от г. Надым в сторону г. Салехард (66˚11̍ 20̍ ̍ N, 71˚0̍ 44̍ ̍ Е)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки в течение 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аминат К, ТУ 2439-136-17965829-2012"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 2"

    "Щавеливая кислота, ТУ 2431-001-55980238-02"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "МЖФ фильтрующая среда обезжелезивание (фильтрующий материал из смеси минералов Mg и Ca.)"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 4"

    "ЭкоФерокс (EcoFerox) , ТУ 2164-003-50303912-03"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 5"

    "Антискалант Vitec 4000"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-20 ТББ; АКВА-ФЭЛП 5-20 ТББ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр с наружными резьбовыми соединениями, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 20 мк. DN25 R1" PN16 Honeywell F76S-1AB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Картридж из вспен. полипропилена 20, 1 мкм. ВВ FCPS1M20BB"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Корпус фильтра ВВ для холодной воды 20”(латунная вставка, кронштейн, манометр,л). FH20BB-ВM"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Мембранный ультра фильтрационный блок УФМ90"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Мембранный элемент обратного осмоса DOW Filmtec XLE-4040"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Соль таблетированная (упаковка 25 кг), ГОСТ Р 51574-2000"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Щелочной ингибитор солевых отложений Гидрохим 125"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Флокулянт анионный Praestol 2530"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Аминат К, ТУ 2439-136-17965829-2012"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 16"

    "Щавеливая кислота, ТУ 2431-001-55980238-02"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 17"

    "Аминат ДМ-50 (Щелочной раствор) (канистра 20 л), ТУ 2439-064-17965829-2014"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 18"

    "Аминат ДМ-56 (Кислотный раствор), ТУ 2439-058-17965829-2014"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "МЖФ фильтрующая среда обезжелезивание (фильтрующий материал из смеси минералов Mg и Ca.)"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "ЭкоФерокс (EcoFerox) (мешок по 20 л), ТУ 2164-003-50303912-03"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Антискалант Vitec 4000"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Лимонная кислота (мешок 25 кг.)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Мембранный элемент обратного осмоса DOW Filmtec XLE-4040"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Мембранный ультра фильтрационный блок УФМ90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Сетчатый фильтр с возможностью принудительной промывки Honeywell Ду 25, 50 мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Сетчатый фильтр с возможностью принудительной промывки Honeywell Ду 25, 300 мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Корпус для фильтрующего элемента аква-фэлп 5-20 тбб"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Соль таблетированная (упаковка 25 кг), ГОСТ Р 51574-2000"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 29"

    "Щелочной ингибитор солевых отложений Гидрохим 125"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 30"

    "Флокулянт анионный Praestol 2530"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Аминат К, ТУ 2439-136-17965829-2012"

    Кол-во: 440.000

    "Позиция 32"

    "Щавеливая кислота, ТУ 2431-001-55980238-02"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 33"

    "Аминат ДМ-50 (Щелочной раствор) (канистра 20 л), ТУ 2439-064-17965829-2014"

    Кол-во: 410.000

    "Позиция 34"

    "Аминат ДМ-56 (Кислотный раствор), ТУ 2439-058-17965829-2014"

    Кол-во: 460.000

    "Позиция 35"

    "МЖФ фильтрующая среда обезжелезивание (фильтрующий материал из смеси минералов Mg и Ca.)"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 36"

    "ЭкоФерокс (EcoFerox) (мешок по 20 л), ТУ 2164-003-50303912-03"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Антискалант Vitec 4000"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Лимонная кислота (мешок 25 кг.)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 39"

    "Мембранный элемент обратного осмоса DOW Filmtec XLE-4040"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Мембранный ультра фильтрационный блок УФМ90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Сетчатый фильтр с возможностью принудительной промывки Honeywell Ду 25, 50 мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Сетчатый фильтр с возможностью принудительной промывки Honeywell Ду 25, 300 мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Корпус для фильтрующего элемента аква-фэлп 5-20 тбб"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Натрий гипохлорит (тех) марка А"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 45"

    "Аква-аурат 30, ТУ 2163-069-00205067-2007"

    Кол-во: 400.000

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