www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Материалы фильтрующие для водоочистки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 15:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Контактный телефон
25-173
Факс
+7 34995 9-78-98
Адрес электронной почты
gavrilova@yargeo.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы фильтрующие для водоочистки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.05.2020 10:00 GMT +315.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133969Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы фильтрующие для водоочистки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), поз. 1-11: 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, пос. Пурпе, Приемо – сдаточный пункт (ПСП); поз. 12-27: 629730, Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, КС-0, НПС; поз. 28-45: 629730, ЯНАО, Ярудейское НГКМ, 114 км от г. Надым в сторону г. Салехард (66˚11̍ 20̍ ̍ N, 71˚0̍ 44̍ ̍ Е)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% по факту поставки в течение 60 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Кол-во: 160.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 320.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 440.000
Кол-во: 125.000
Кол-во: 410.000
Кол-во: 460.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 400.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.