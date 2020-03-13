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Наименование закупки
Поставка запасных частей для стиральных машин.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 14:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-05-00
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ли Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для стиральных машин.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133965Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для стиральных машин.
Начальная цена
21 100,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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