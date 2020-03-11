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    Главная / Торги / Поставка заглушек для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Поставка заглушек для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133962Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133962

    Наименование закупки

    Поставка заглушек для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 14:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка заглушек для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 06:00 GMT +311.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133962Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка заглушек для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Начальная цена

    3 760 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Днище ДШ-530x16-09Г2С-К52-9.8МЕГАПА-0.6-У ТУ 1469-016-01395041-2008"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Днище ДШ-720x18-09Г2С-К52-9.8МЕГАПА-0.6-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Днище эллиптическое 1020ММ ст.09Г2С ГОСТ 6533-78"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Днище эллиптическое 1220ММ ст.09Г2С ГОСТ 6533-78"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Днище эллиптическое 1420ММ ст.09Г2С ГОСТ 6533-78"

    Кол-во: 10.000

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