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    Главная / Торги / приобретение кабельной продукции

    приобретение кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133957Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133957

    Наименование закупки

    приобретение кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 499 999-82-83

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    tenders-b2b@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булхов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133957Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение кабельной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Салехард, ул. Гаражная, д. 6аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, поставка до 30.04.2020

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная с зондом 25мм поливинилхлорид черная"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 2"

    "Стяжка кабельная нейлон 200x5мм"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Труба гофрированная с зондом 25мм поливинилхлорид черная"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 4"

    "Стяжка кабельная нейлон 200x3.6мм"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 5"

    "Стяжка кабельная нейлон 200x5мм"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Труба гофрированная с зондом 25мм поливинилхлорид черная"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 7"

    "Крепеж-клипса для труб 20мм пластик"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Стяжка кабельная нейлон 200x3.6мм"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 9"

    "Стяжка кабельная нейлон 200x5мм"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 10"

    "Труба гофрированная с зондом 25мм поливинилхлорид черная"

    Кол-во: 450.000

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