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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка МФУ HP LJ M426fdw
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 15:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Почтовый адрес
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Контактный телефон
+7 473 200-81-55
Факс
+7 473 200-82-55
Адрес электронной почты
mailbox@voronezh.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка МФУ HP LJ M426fdw
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 18:00 GMT +311.03.2020 18:0011.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133949Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МФУ HP LJ M426fdw
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Воронежская область, 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течении 5 рабочих дней. Доставка в г. Воронеж за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
Адрес местонахождения
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Кол-во: 10.000
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