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    Главная / Торги / Подарочные наборы

    Подарочные наборы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133941

    Наименование закупки

    Подарочные наборы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 13:58

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_подарки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Контактный телефон

    +7 831 422-18-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    office@nnovgorod.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подарочные наборы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подарочные наборы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. ГорькогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 дней после доставки, доставка силами подрядчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подарочные наборы"

    Кол-во: 30.000

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    Прием заявок:
    27.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    66 536
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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