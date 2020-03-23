Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка поверочных газовых смесей

    Поставка поверочных газовых смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133935Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133935

    Наименование закупки

    Поставка поверочных газовых смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 14:26

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка поверочных газовых смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.03.2020 08:00 GMT +323.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133935Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поверочных газовых смесей

    Начальная цена

    830 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в В течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная углеводородных газов (УГ-Ю-1) 1 разряд ГСО 10521-2014 C2H6 (11%) + C3H8 (29%) + i-C4H10 (15%) + C4H10 (19%) + neo-C5H12 (0,25%) + i-C5H12 (6,5%) + C5H12 (4,0%) + C6H14 (3,0%) + С7Н16 (0,6%) + С8Н18 (0,1%) + С9Н20 (0,005%) + N2 (0,04%) + CO2 (0,03%) + O2 (0,01%) + CH4(ост.)(мол.доля) 10Л баллон обменный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная имитатор природного газа (ИПГ-17) 1 разряд ГСО 10512-2014 C2H6 (14,5%) + C3H8 (5%) + i-C4H10 (0,8%) + C4H10 (0,8%) + neo-C5H12 (0,005%) + i-C5H12 (0,15%) + C5H12 (0,09%) + C6H14 (0,05%) + С7Н16 (0,008%) + С8Н18 (0,004%) + С9Н20 (0,002) + N2 (0,15%) + O2 (0,01%) + CO2 (0,3 %) + CH3OH (0,05%) + CH4(ост.) (мол.доля) 10Л баллон обменный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная углеводородных газов (УГ-Ю-1) 1 разряд ГСО 10521-2014 С2H6 (38%) + C3H8 (6,9%) + i-C4H10 (0,8%) + C4H10 (0,7%) + neo-C5H12 (0,005%) + i-C5H12 (0,09%) + C5H12 (0,05%) + C6H14 (0,025%) + С7Н16 (0,01%) + С8Н18 (0,002%) + С9Н20 (0,002%) + N2 (0,02%) + CO2 (0,6%) + O2 (0,01%) + CH4(ост.)(мол.доля) 10Л баллон обменный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смесь газовая поверочная углеводородных газов (УГ-Ю-1) 1 разряд ГСО 10521-2014 C2H6 (25%) + C3H8 (30%) + i-C4H10 (6,5%) + C4H10 (6,0%) + neo-C5H12 (0,1%) + i-C5H12 (1,2%) + C5H12 (0,6%) + C6H14 (0,1%) + С7Н16 (0,08%) + С8Н18 (0,01%) + С9Н20 (0,003%) + N2 (0,01%) + CO2 (0,05%) + CH4(ост.)(мол.доля) 10Л баллон обменный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая поверочная углеводородных газов (УГ-Ю-1) 1 разряд ГСО 10521-2014 C2H6 (18,5%) + C3H8 (28,3%) + i-C4H10 (9%) + C4H10 (10%) + neo-C5H12 (0,1%) + i-C5H12 (2,2%) + C5H12 (1,5%) + C6H14 (0,3%) + С7Н16 (0,1%) + С8Н18 (0,01%) + С9Н20 (0,001%) + N2 (0,01%) + CO2 (0,05%) + CH4(ост.)(мол.доля) 10Л баллон обменный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Смесь газовая поверочная углеводородных газов (УГ-Ю-1) 1 разряд ГСО 10521-2014 C2H6 (17,0) + C3H8 (15,0) + i-C4H10 (5,9) + C4H10 (5,1) + neo-C5H12 (0,001) + i-C5H12 (1,9) + C5H12 (1,4) + C6H14 (0,3) + С7Н16 (0,15) + С8Н18 (0,023) + С9Н20 (0,0018) + С10Н22 (0,001) + СО2 (0,9) + О2 (0,04) + N2 (0,9) + CH4(ост.)(%, молярная доля) 10Л баллон обменный"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264138
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    264138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79649
    ТГСтаврополь Поставка поверочных газовых смесей
    ТГСтаврополь Поставка поверочных газовых смесей
    79649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    499 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 82044
    Поставка поверочных газовых смесей
    Поставка поверочных газовых смесей
    82044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    244 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 83366
    Закупка промышленных газов 223 ФЗ
    Закупка промышленных газов 223 ФЗ
    83366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    19 154
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 84588
    ПГС
    ПГС
    84588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    109 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить