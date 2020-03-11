Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 60 календарных дней (при заключении договора с СМСП - в течение 15 рабочих дней) с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя, считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.