Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020

    Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133934Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133934

    Наименование закупки

    Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 13:51

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Приложение_№_1_к_договору.docx.xlsx

    Приложение_№_2_к_договору.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133934Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020

    Начальная цена

    38 620,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, филиал ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УАВР и КРС» Российская Федерация, 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная, д. 7. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 календарных дней (при заключении договора с СМСП - в течение 15 рабочих дней) с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя, считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект (набор) мебели для отдыха на открытом воздухе Ника ССТ-К3 алюминий, пластик серый стол 1200х600х445/610, стул 300х300х313ММ стол, 4 стула"

    Кол-во: 10.000

    Позвонить