www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 13:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133934Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка складной мебели для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УАВР и КРС" по статье ПЭН 2020
Начальная цена
38 620,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, филиал ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УАВР и КРС» Российская Федерация, 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная, д. 7. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 календарных дней (при заключении договора с СМСП - в течение 15 рабочих дней) с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя, считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.