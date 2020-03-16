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    Главная / Торги / сопоставление коммерческих предложений #66 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2019 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гарифа Ахунова, вблизи д.6».

    сопоставление коммерческих предложений #66 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2019 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гарифа Ахунова, вблизи д.6».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133930Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133930

    Наименование закупки

    сопоставление коммерческих предложений #66 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2019 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гарифа Ахунова, вблизи д.6».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 13:39

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_БС2019_Ахунова_вблизи_д.6.docx

    Инфокарта_БС_2019_ул.Ахунова_вблизи_д.6.docx

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    дог_БС_2019_ул.Ахунова_вблизи_д.6.docx

    смета2.1_БС_2019_ул.Ахунова_вблизи_д.6.xlsm

    схема2.2_БС_2019_ул.Ахунова_вблизи_д.6.pdf

    145-СП-66_ВОЛС_Г.Ахунова__6_ц.з._133930.pdf

    160-СП-66_ВОЛС_Г.Ахунова__6_ц.з._133930.pdf

    193-_СП-66_БС_Г.Ахунова__6_ц.з._133930.pdf

    295-СП-66_БС_Г.Ахунова__6_ц.з._133930.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопоставление коммерческих предложений #66 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2019 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гарифа Ахунова, вблизи д.6».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133930Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопоставление коммерческих предложений #66 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2019 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гарифа Ахунова, вблизи д.6».

    Начальная цена

    184 708,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул. Гарифа Ахунова, вблизи д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора Окончание работ не позднее 90 календарных дня с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СП-66 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2019 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гарифа Ахунова, вблизи д.6»."

    Кол-во: 1.000

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