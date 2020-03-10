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    Главная / Торги / ТО и ТР автобуса Scania

    ТО и ТР автобуса Scania

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 23:0010.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133927Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133927

    Наименование закупки

    ТО и ТР автобуса Scania

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 13:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТАРТ"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОСТАРТ"

    Юридический адрес

    416474, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, С КУЛАКОВКА, ТЕР ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ,

    Почтовый адрес

    416474, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,РАЙОН ПРИВОЛЖСКИЙ,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, д. В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ

    Контактный телефон

    +7 927 575-51-15

    Факс

    +7 8512 66-87-64

    Адрес электронной почты

    avtostart1@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР автобуса Scania

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 23:00 GMT +310.03.2020 23:0010.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133927Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР автобуса Scania

    Начальная цена

    103 360,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Приволжский район, Промышленный узел ТЭЦ-2, 0,02км. западнее ТЭЦ-2, в 1,1 км. северо-западнее с. Три Протока.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчтеный счет Поставщика в течени 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АВТОСТАРТ"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОСТАРТ"

    Адрес местонахождения

    416474, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, С КУЛАКОВКА, ТЕР ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ,

    416474, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,РАЙОН ПРИВОЛЖСКИЙ,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, д. В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "фильтрующий элемент масла !(бп)\ SCANIA P/R/T DC13 06>"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "фильтрующий элемент топлива! H187 D85(бп)\ Scania 164 DC16.01/02/03/05"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "фильтр топливный !сепаратор(подогрев отдельно) \SCANIA 94/114/124/144,VOLVO FH,DAF XF"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "картридж осушителя коалесц. ASP ! G 1 1/4'' 13BAR SW 30 \ SCANIA,RVI"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный H533 D25 d170 Omn SCANIA,NEOPLAN 06>"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "фильтрующий элемент ГУ!(б)101-17.8/59\Omn DAF,Iveco,MAN,MB,SETRA,NEOPL,RVI,Scania4,Volvo"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "фильтр масляный КПП !\ Scania GR801.GRS890/890R"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Mobil 10W40 (20L) Delvac MX Extra масло моторное! 20L, п/син.\ ACEA: E7/E5/E3/B4/B3/A2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Тяга стабилизатора SCANIA"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Втулка стабилизатора Scania Truck 93/113/143/94/114/124"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Накладки торм. без заклепок19.0 (413x203)(6.35x19.5 64) Scania 93/113/143/94/114"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "комплект заклепок! 100шт. 6.65x18 оцинков.сталь, полутрубчатые\"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Масло редукторное CASTROL Syntrax Universal 80/90 1л"

    Кол-во: 62.000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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