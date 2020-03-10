Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата товара производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчтеный счет Поставщика в течени 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.