www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТО и ТР автобуса Scania
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 13:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
416474, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, С КУЛАКОВКА, ТЕР ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ,
Почтовый адрес
416474, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,РАЙОН ПРИВОЛЖСКИЙ,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, д. В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ
Контактный телефон
+7 927 575-51-15
Факс
+7 8512 66-87-64
Адрес электронной почты
avtostart1@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР автобуса Scania
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 23:00 GMT +310.03.2020 23:0010.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133927Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР автобуса Scania
Начальная цена
103 360,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Приволжский район, Промышленный узел ТЭЦ-2, 0,02км. западнее ТЭЦ-2, в 1,1 км. северо-западнее с. Три Протока.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчтеный счет Поставщика в течени 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АВТОСТАРТ"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОСТАРТ"
Адрес местонахождения
416474, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, С КУЛАКОВКА, ТЕР ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ,
416474, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,РАЙОН ПРИВОЛЖСКИЙ,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ПРОМУЗЕЛ НА ТЭЦ-2, д. В 0,02 КМ ЗАПАДНЕЕ ТЭЦ-2, В 1,1 КМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 62.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.