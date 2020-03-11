www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Права на использование (простая лицензия) программы для ЭВМ – коммерческой версии CUBA Studio и дополнительных компонентов, срок действия – 1 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 12:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Права на использование (простая лицензия) программы для ЭВМ – коммерческой версии CUBA Studio и дополнительных компонентов, срок действия – 1 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133923Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Права на использование (простая лицензия) программы для ЭВМ – коммерческой версии CUBA Studio и дополнительных компонентов, срок действия – 1 год
Начальная цена
184 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, п. Газопровод, дом 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется не позднее, чем в течение 15 рабочих дней на основании выставленного счета после подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
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