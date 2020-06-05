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    Главная / Торги / 010 Поставка спирта этилового ректификованного в/о ГОСТ 5962-2013 из пищевого сырья для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    010 Поставка спирта этилового ректификованного в/о ГОСТ 5962-2013 из пищевого сырья для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2020 08:0005.06.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133921Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133921

    Наименование закупки

    010 Поставка спирта этилового ректификованного в/о ГОСТ 5962-2013 из пищевого сырья для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 12:45

    Документация процедуры

    проект_спирт_этиловый_ким_20_000703.pdf

    1.Расчет_нач.макс._цены.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-96

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    LitvinenkoAI@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    010 Поставка спирта этилового ректификованного в/о ГОСТ 5962-2013 из пищевого сырья для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.06.2020 08:00 GMT +305.06.2020 08:0005.06.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133921Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    010 Поставка спирта этилового ректификованного в/о ГОСТ 5962-2013 из пищевого сырья для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    205 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки 96.20 канистра 20Л ГОСТ 5962-2013"

    Кол-во: 30.000

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    72 850
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    Оренбургская область
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