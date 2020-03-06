Провод силовой ПВ-1 1x6 1 жила 6мм желто-зеленый. ЗнП 426

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты: расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости счета в течение 7 (семи) календарных с даты подписания товарной накладной. Сроки поставки: в течение 7 (семи) календарных дней с момента согласования счета.