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    Главная / Торги / Поставка упаковки для куличей для нужд филиала "Московское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка упаковки для куличей для нужд филиала "Московское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133916Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133916

    Наименование закупки

    Поставка упаковки для куличей для нужд филиала "Московское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 12:50

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_пасхальной_продукции.xlsx

    Московское_УООП_Договор_ЕП_КИМ_упаковка_для_куличей.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковки для куличей для нужд филиала "Московское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133916Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковки для куличей для нужд филиала "Московское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    14 290,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, ул. Наметкина 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов на условиях 100% предоплаты. Счет действителен в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковка для кондитерских изделий для пасхального кулича К-523-170 170х170х170ММ мелованный картон с полноцветной печатью/ УФ лак Джимара Россия"

    Кол-во: 500.000

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    Прием заявок:
    21.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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