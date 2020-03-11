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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка медицинской мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 12:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
Zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинской мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133914Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинской мебели
Начальная цена
123 330,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости Товара оплачивается на основании представленного Поставщиком счета в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Окончательная оплата в размере 70 % (семьдесят процентов) от общей стоимости Товара производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, на основании представленного Поставщиком счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Кол-во: 12.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
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