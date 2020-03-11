Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости Товара оплачивается на основании представленного Поставщиком счета в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Окончательная оплата в размере 70 % (семьдесят процентов) от общей стоимости Товара производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, на основании представленного Поставщиком счета.