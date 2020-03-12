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    Главная / Торги / Поставка высоковольтных опор ЛЭП и комплектующих

    Поставка высоковольтных опор ЛЭП и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:3012.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133912Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133912

    Наименование закупки

    Поставка высоковольтных опор ЛЭП и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 12:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайналов Джамалутдин Камалутдинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка высоковольтных опор ЛЭП и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 10:30 GMT +312.03.2020 10:3012.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133912Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высоковольтных опор ЛЭП и комплектующих

    Начальная цена

    938 553,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, 368304, г. Каспийск, ПСБ «Каспийск» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа на основе форм счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, далее -УПД) и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка опоры СВ 105-5 10500х205х280ММ ТУ 5863-004-57953748-2002"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Стойка опоры СВ 164-2 16400х390х380 1.42М3 3550КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Траверса высоковольтная ТМ-16 3.407.1-143.8"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Траверса высоковольтная ТМ-15 3.407.1-143.8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Траверса высоковольтная ТМ-10 3.407.1-143.8"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8"

    Кол-во: 16.000

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