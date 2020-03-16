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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к станкам для нужд УВП ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка запасных частей к станкам для нужд УВП ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133909Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133909

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к станкам для нужд УВП ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 12:31

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-75-42

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к станкам для нужд УВП ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133909Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к станкам для нужд УВП ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    998 786,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2а , срок поставки - в течение 45 рабочих дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрон 3-х кулачковый 7100-0035-П к токарному станку"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Пружина возврата маховика для Zechini GRA-FOR М-25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Держатель поворотный для Zechini GRA-FOR М-25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Цилиндр обрезной для Zechini GRA-FOR М-25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Станина для Zechini GRA-FOR М-25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Голова швейная для Zechini GRA-FOR М-25"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Блок выпрямительный для ПДГ-312-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Клапан электромагнитный для ПДГ-312-5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Вентилятор для ПДГ-312-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Плата управления для ПДГ-312-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Электродвигатель А-450 Aurora"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Стол А-450 Aurora"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Корпус головки А-450 Aurora"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Головка А-450 Aurora"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Игла DYх3 №230"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "Устройство челночное KSP204"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Комплект ножей Н-478М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Нож 7Д"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Нож 7В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Комплект ножей 14Д"

    Кол-во: 1.000

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