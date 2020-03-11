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    Главная / Торги / 009 Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    009 Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133903Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133903

    Наименование закупки

    009 Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 11:27

    Документация процедуры

    2._Расчет_НМЦ.xlsx

    проект_электротехническая_продукция_ким_000066.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    009 Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133903Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    009 Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    396 278,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дальномер лазерный Leica Disto D2 IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Щит распределительный мобильный Everest 39 модулей 125А 380/220В IP65 410х550х1200ММ EVOLconnect"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Вводное распределительное устройство для строительных площадок РУСП 3х16/3+3х16/5-74 IP44 У1 с одной трёхполюсной розеткой, одной четырёхполюсной розеткой, вводным автоматом 4Р 63А, 3 автомата 1Р 16А, 3 автомата 3Р 16А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Разъединитель выключатель трехполюсный ВР32-35А30120-00УХЛ 660В 250А УХЛ3 без дугогасительных камер, рукоятка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Счетчик электроэнергии многотарифный Меркурий 230 ART-02 C 380В 1 10(100)А трёхфазный АВЛГ.411152.021 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Розетка наружная DISW041255 125А 400В 3Р+N+E IР67"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Разъем кабельный 3Р+N+E IP67 DISР041255 400В 125А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 3L+PEN 132АА 4х15ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шина нулевая в комбинированный DIN -изолятор типа Стойка IEK ШНИ-8х12-6-КС-С 78ММ 6 отверстий YNN10-812-6DP-K07"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Мачта М15-35 пневматическая телескопическая 4.05М с треногой, удлинительной катушкой, кронштейном"

    Кол-во: 6.000

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