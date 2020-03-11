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Наименование закупки
Поставка бензина для автоколонны УТТ и СТ ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 10:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-31-48
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуга Оксана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина для автоколонны УТТ и СТ ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133895Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина для автоколонны УТТ и СТ ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Начальная цена
376 442,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, 678144, РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский улус (район), ЧНГКМ, Чаяндинская автоколонна, опорная база. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 6.620
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