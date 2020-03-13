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    Главная / Торги / поставка стеклоомывающих жидкостей_ООГСМ

    поставка стеклоомывающих жидкостей_ООГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133894

    Наименование закупки

    поставка стеклоомывающих жидкостей_ООГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 10:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеклоомывающих жидкостей_ООГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеклоомывающих жидкостей_ООГСМ

    Начальная цена

    231 457,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней. Поставка автомобильным транспортом на участок ГСМ и ГМТ ССТ аэропорта "Остафьево"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость стеклоомывающая Delta летняя 5Л; ДМ³"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Жидкость стеклоомывающая SkyLine 5Л; ДМ³ -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 850.000

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