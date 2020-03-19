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    Главная / Торги / Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133893Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133893

    Наименование закупки

    Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 10:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133893Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    224 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Московская область, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Покупателем. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Договора, но не позднее 31.10.2020г. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателей: Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 13; Филиал Центральная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагнетатель смазки HC-250-3.0M 24.5МПа 750х224х1270ММ 18КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Нагнетатель ручной для смазки и уплотнительной пасты Ж58А.8009 300 кг/см2"

    Кол-во: 2.000

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