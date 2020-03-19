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Наименование закупки
Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 10:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-10
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133893Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нагнетателей смазки для ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
224 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Московская область, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Покупателем. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Договора, но не позднее 31.10.2020г. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателей: Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 13; Филиал Центральная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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