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Наименование закупки
Поставка минеральной воды и безалкогольных напитков для нужд филиала "Астраханское УООП" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка минеральной воды и безалкогольных напитков для нужд филиала "Астраханское УООП" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133892Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка минеральной воды и безалкогольных напитков для нужд филиала "Астраханское УООП" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
499 698,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул.Планировчный район монтажников, д.2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара транспортом поставщика, оплата согласно договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 780.000
Кол-во: 5520.000
Кол-во: 960.000
Кол-во: 480.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 1500.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 1080.000
Кол-во: 780.000
Кол-во: 900.000
Кол-во: 660.000
Кол-во: 1080.000
Кол-во: 1440.000
Кол-во: 1320.000
Кол-во: 1080.000
Кол-во: 200.000
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