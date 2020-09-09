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    Главная / Торги / Приобретение МТР по ОТ ГУО СПб

    Приобретение МТР по ОТ ГУО СПб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133889Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133889

    Наименование закупки

    Приобретение МТР по ОТ ГУО СПб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 10:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    911-131-7712

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    SSolovyeva@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Светлана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение МТР по ОТ ГУО СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.09.2020 13:00 GMT +309.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133889Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение МТР по ОТ ГУО СПб

    Начальная цена

    162 557,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ул Внуковская, д. 2 лит.СРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха Армед настенный закрытого типа 15ВТ 175х110х710ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Аптечка коллективная первой помощи на 15-20 человек ФЭСТ 285х255х100ММ пластиковый чемодан ТУ 9398-058-10973749-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок вложений медикаментов к комплектам медицинским Блок запасной для аптечки певой помощи общего назначения ТУ 9398-010-42965160-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Тонометр электронный WA-33 Великобритания"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Наушники проводные закрытые Oklick HS-L310G Guardian 20Гц-20кГц 100дБ черные 32ОМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Накидка Casada Quattromed 3 Limited Edition электрическая массажная 75x46x8СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Изделие Подушка Casada Twist эргономичная массажная 23х33СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Флипчарт Nobo Barracuda 70x100СМ магнитно-маркерный на роликах рамка из алюминия, с регулировкой высоты 1902386"

    Кол-во: 2.000

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