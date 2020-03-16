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    Главная / Торги / Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 00:0016.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133888Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133888

    Наименование закупки

    Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 10:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 00:00 GMT +316.03.2020 00:0016.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133888Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    416 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханский филиал: 416168, РФ, Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет, ИНН 7728262893, КПП 300602001, ОКПО 13651905.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поступления Товара на склад покупателя. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронагреватель трубчатый ТЭН 200D13/2.5Т220 ЗН117 2.5КВТ 220В нержавеющая сталь"

    Кол-во: 580.000

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