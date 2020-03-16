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Наименование закупки
Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 10:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.03.2020 00:00 GMT +316.03.2020 00:0016.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133888Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубчатых электронагревателей для вагонов-цистерн по перевозке серы нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
416 440,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханский филиал: 416168, РФ, Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет, ИНН 7728262893, КПП 300602001, ОКПО 13651905.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента поступления Товара на склад покупателя. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 580.000
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