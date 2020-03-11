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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133880Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133880

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:55

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133880Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Начальная цена

    451 437,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, 10 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг абразивный отрезной Hilti AC-D SPX 125x1.0ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Круг абразивный заточной 25А 150х20х32ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Круг абразивный 1/U 14A 180-6-22ММ F30 Q37 BF3 80m/s"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Круг абразивный 1/U 14A 180-6-22ММ F30 Q37 BF3 80m/s"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Круг абразивный по металлу зачистной 230х6х22ММ 14А"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Круг абразивный заточной 25А 150х20х32ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Редуктор баллонный кислородный БКО-50-4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Электрододержатель сварочный ЭД-50 500А"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Швеллер стальной горячекатаный 12 С245 ГОСТ 8509-93/ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 10"

    "Редуктор баллонный пропановый БПО-5-4 5м3/ч 3кгс/см2 одноступенчатый с пружинным заданием"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Электрод сварочный АНО-21 3ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Электрод сварочный Спецэлектрод УОНИ-13/55 4ММ 5КГ"

    Кол-во: 234.000

    "Позиция 13"

    "Рукав резиновый для газосварки 9ММ цвет синий, кислород класс 1 (бухта 30м.п.) СВ-РУК90СН"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Электрод сварочный Орловские УОНИ-13/55 3ММ 5КГ"

    Кол-во: 111.000

    "Позиция 15"

    "Манометр ацетиленовый ТМ-210 2.5 0-4МПа М12x1.5 50ММ сталь IP40 -60...+60ГРАД ЦЕЛЬС +150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Манометр ацетиленовый ТМ-210 2.5 0-0.4МПа М12x1.5 50ММ сталь IP40 -60...+60ГРАД ЦЕЛЬС +150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Редуктор ацетиленовый БАО-5 ГОСТ 13861"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Электрод сварочный покрытый Т-590 3ММ для наплавки износостойких слоёв типа Э-320Х23С2ГР ГОСТ 10051"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Лист стальной горячекатаный 6ММ 1500ММ 3000ММ Ст3 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Электрод сварочный покрытый Э-320Х23С2ГТР Т-620 3ММ для наплавки износостойких слоёв"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Лист стальной горячекатаный 10ММ 1500ММ 6000ММ Ст3сп/пс ГОСТ 14637"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Швеллер стальной горячекатаный 10П 4000-6000ММ Ст.3 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 23"

    "Швеллер стальной горячекатаный 16П 160х7000ММ ГОСТ 8240-89"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 24"

    "Резак газовый Р2-01 200ММ"

    Кол-во: 3.000

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