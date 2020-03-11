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Наименование закупки
Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 09:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
r.buranbaev@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буранбаев Руслан Рафикович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133880Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году
Начальная цена
451 437,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, 10 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 234.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 111.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 3.000
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