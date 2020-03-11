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    Главная / Торги / Закупка телекоммуникационного шкафа

    Закупка телекоммуникационного шкафа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133877Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133877

    Наименование закупки

    Закупка телекоммуникационного шкафа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 10:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-01

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волченков Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка телекоммуникационного шкафа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133877Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка телекоммуникационного шкафа

    Начальная цена

    159 855,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г.Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 20(двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф монтажный телекоммуникационный ЦМО ШТК-М-42.6.8-1ААА 19" 42U напольный 600х800ММ IP20 дверь стекло"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модуль вентиляторный R-FAN-3T 3 вентилятора 230В 45х432х195ММ серый с терморегулятором"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Часть запасная фильтр R-FAN-F-IP21 для вентиляторов R-FAN 170х425ММ ЦМО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Кабель питания с заземлением ЦМО R-10-Cord-C13-S 1.8М IEC 60320 C13 EU-Schuko 10А 250В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Блок розеток силовых ЦМО R-16-9S-I-440-1.8 для 19" шкафов и стоек 9 Shuko с индикатором CEE 7/4 16А 220В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Комплектующее изделие панель заземления горизонтальная/вертикальная для 19" шкафов и стоек ЦМО ПЗ-19-500.200А 500ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Комплект заземления универсальный ЦМО ПЗ-ШТК-М для шкафа ШТК-М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Часть запасная комплект уголков опорных направляющие УО-58/62 для напольных шкафов глубина 620ММ нагрузка до 100КГ ЦМО"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Фальш-панель ФП-1 в шкаф 19" 1U серый ЦМО"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Фальш-панель ФП-2 в шкаф 19" 2U серый ЦМО"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Фальш-панель ФП-3 в шкаф 19" 3U серый ЦМО"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Полка ящик ТСВ-Д-2U.450 для документации 2U сталь ЦМО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Часть запасная комплект щеточного ввода универсальный КВ-Щ-55.420А в шкаф ЦМО"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Комплект крепления монтажный №2 ЦМО КМ-2-50 винт, шайба, гайка с защелкой 50ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "DIN-рейка Elbox EMS-DIN-7.5-1000 оцинкованная 100СМ 35х7.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фальш-панель WZ-SB63-00-01-011 в шкаф 19" 1U серый RAL 7035 с щеточным вводом Zpas"

    Кол-во: 1.000

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