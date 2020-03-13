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    Главная / Торги / Поставка пружин и колец для Оренбургской ВЧ

    Поставка пружин и колец для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133873

    Наименование закупки

    Поставка пружин и колец для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пружин и колец для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 00:00 GMT +313.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пружин и колец для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    93 142,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо пружинное упорное плоское внутреннее эксцентрическое А35 32.8/37.8ММ 1.2х3.4ММ 65Г класс точности А ГОСТ 13943-86"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 2"

    "Пружина тарельчатая 104/84ММ 3.8х1.5ММ 44…45HRC 60С2А ГОСТ 3057-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пружина сжатия 30ММ 150ММ 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Пружина сжатия 30ММ 57.72ММ 60С2А ГОСТ 13770-68"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Пружина сжатия 50ММ 170ММ 60С2А ГОСТ 16118-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Пружина сжатия 7ММ 12ММ 60С2А ГОСТ 16118-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пружина сжатия 14ММ 28ММ 60С2А ГОСТ 16118-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо пружинное упорное плоское внутреннее концентрическое В90 95.5ММ 2х6ММ 60С2А Хтв.60 класс точности В ГОСТ 13941-86"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кольцо пружинное упорное плоское внутреннее концентрическое В70 74.5ММ 1.7х5ММ 60С2А Хтв.60 класс точности В ГОСТ 13941-86"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо пружинное упорное плоское внутреннее концентрическое В45 48.5ММ 1.7х4ММ 60С2А Хтв.60 класс точности В ГОСТ 13941-86"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо пружинное упорное плоское наружное концентрическое В75 70.6ММ 60С2А ГОСТ 13940-86"

    Кол-во: 1.000

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