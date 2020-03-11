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    Главная / Торги / Закупка утеплителя для нужд Ставропольского УАВР и КРС по статье КР децентер.

    Закупка утеплителя для нужд Ставропольского УАВР и КРС по статье КР децентер.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133867

    Наименование закупки

    Закупка утеплителя для нужд Ставропольского УАВР и КРС по статье КР децентер.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка утеплителя для нужд Ставропольского УАВР и КРС по статье КР децентер.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка утеплителя для нужд Ставропольского УАВР и КРС по статье КР децентер.

    Начальная цена

    14 010,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул.Промышленная, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней, с доставкой по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная д.7

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утеплитель минераловатный фольгированный URSA М11-50 50ММ 12500х1200ММ 0.75Г/М3/ 15Г/М2"

    Кол-во: 6.000

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