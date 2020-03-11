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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Приобретение запасных частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 07:3011.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133865

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:54

    Документация процедуры

    проект_договора_Урал.doc

    техзад_урал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение запасных частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 07:30 GMT +311.03.2020 07:3011.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    329 919,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика для СМП и 60 дней для крупных поставщиков . Доставка товара осуществляется в течение одних суток и за счет средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка глифталевая Лакра ГФ-021 черный 5КГ по металлу высокоглянцевая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль алкидная Hammerite черная 1КГ глянцевая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Краска на водной основе Dulux оранжевая 4КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шина грузовая Omskshina ИД-П-284 1200/500-508 156 F 16н.с(PR)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-50-3 50ММ 3БАР 10М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Рукав буровой 60ММх2.5МММ 50/8000 350МЕГАПА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Лампа автомобильная А24-21+5 24В 21/5ВТ BAY15d"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть Колено шарнирное 50ММ 70МПА СИН 111.000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Задвижка шиберная СИН100.13.000 DN100 PN1.3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Брызговик задний 375-8500026"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Вал карданный заднего моста 4320-2201010-01 УРАЛ-4320"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Коробка раздаточная УРАЛ в сборе (фланец плоский на 8 отв.) 4320-1800020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Редуктор заднего моста 55572402007 УРАЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Штанга реактивная нижняя УРАЛ-375, 4320 в сборе 375-2919010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Рессора УРАЛ задняя 55571-2912122"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Стремянка рессоры задней УРАЛ 5557-2912408"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Барабан тормозной заднего моста 4320-3501070 Урал"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Цилиндр тормозной рабочий 375-3501035"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Выключатель стоп-сигнала ВК12Б"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Прибор буксирный в сборе Урал (вставной с креплением внутри рамы) 5557-2707210"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Фонарь 7442.3716010-10 задний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Фонарь освещения номерного знака ФП 131 АБ-3717010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Запасная часть Жгут электропроводки фонарей задний 4320Х-3724540-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть Предохранитель 469.171.800 12/24В 8ШТ АВАР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Запасная часть Датчик АБС с жгутом провода 4410328090 ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Жидкость тормозная Лукойл ДОТ-4 455Г 1339420"

    Кол-во: 1.000

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