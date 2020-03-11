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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции

    Поставка электротехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133860Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133860

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 08:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайналов Джамалутдин Камалутдинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 00:00 GMT +311.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133860Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции

    Начальная цена

    638 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический T4N 250 PR221DS 250А электронный IP20 690В 3P 36кА У3 205х140х103.5ММ -25...+70ГРАД ЦЕЛЬС ABB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический T4N 400 PR221DS 400А электронный IP20 690В 3P 36кА У3 205х140х103.5ММ -25...+70ГРАД ЦЕЛЬС ABB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Светильник потолочная промышленный светодиодный ОЭСС-СД.У 36/3 36ВТ 220В 3000-6500К 595х595х40ММ УХЛ4 2.9КГ IP20 0.97 CRI 85 ООО «ГАЗСНАБ» Россия"

    Кол-во: 100.000

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