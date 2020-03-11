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    Главная / Торги / Кабель-канал 25х16х2000ММ СКК10-025-016-1-К01

    Кабель-канал 25х16х2000ММ СКК10-025-016-1-К01

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133858Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133858

    Наименование закупки

    Кабель-канал 25х16х2000ММ СКК10-025-016-1-К01

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakaz-skkb@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабель-канал 25х16х2000ММ СКК10-025-016-1-К01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133858Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель-канал 25х16х2000ММ СКК10-025-016-1-К01

    Начальная цена

    168 064,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал 25х16х2000ММ СКК10-025-016-1-К01"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная 11ВТ E27 ОАО "Интер РАО Светодиодные Системы" Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Светильник потолочный Армстронг светодиодный ОЭСС-СД.У-32/3 32ВТ УХЛ4 IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Розетка открытой проводки Schneider Electric Прима 16А 250В с заземлением 2 гнезда белая с монтажной пластиной, с защитными шторками RA16-214M-B"

    Кол-во: 10.000

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