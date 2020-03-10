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    Главная / Торги / Поставка строит.мат Марий эл,Чувашская респ

    Поставка строит.мат Марий эл,Чувашская респ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133857

    Наименование закупки

    Поставка строит.мат Марий эл,Чувашская респ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строит.мат Марий эл,Чувашская респ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строит.мат Марий эл,Чувашская респ

    Начальная цена

    13 349 290,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, йошкар-ола ул Строителей 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Просим доставку включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мастика битумная Технониколь 20Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Растворитель Сольвент А бутылка ГОСТ 1928-79"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Растворитель Ацетон 1000МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Лист гипсоволокнистый 2500х1200х10мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Профнастил С8-1150-0.5 сталь оцинкованная 0.5ММ 1.15М 4М RAL 9003"

    Кол-во: 37030.000

    "Позиция 6"

    "Саморез кровельный по металлу под ключ СММ 6.3ММх25ММ со сверлом с шайбой сталь C1022 оцинкованный 250ШТ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Профиль монтажный стоечный Кнауф ПС-2 50*50 мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Панель МДФ декоративная 3000х500х25ММ ПД3000х500х25 ОрАм ПУМ"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 9"

    "Плитка потолочная «Армстронг» 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "блок оконный 660*1150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Блок оконный пластиковый 660*1360"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Блок оконный пластиковый 360*800 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Блок оконный пластиковый 350*800 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Дюбель гвоздь КМП 6х40ММ полипропилен / сталь 150ШТ/УПАК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "дюбель 6*42 мм"

    Кол-во: 2200.000

    "Позиция 16"

    "Винт самонарезной 3,5*16мм"

    Кол-во: 2170.000

    "Позиция 17"

    "Саморез для гипсокартона с потайной головкой СГД 3.5ММх35ММ фосфатированный"

    Кол-во: 2730.000

    "Позиция 18"

    "Саморез 3.5ММх41ММ"

    Кол-во: 2100.000

    "Позиция 19"

    "Саморез сверло 4.2ММх19ММ с прессшайбой"

    Кол-во: 2100.000

    "Позиция 20"

    "Саморез 4.2ММх25ММ"

    Кол-во: 2200.000

    "Позиция 21"

    "Саморез СММ 4.2ММх41ММ острый с прессшайбой оцинкованный"

    Кол-во: 2100.000

    "Позиция 22"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М красная"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 23"

    "Лента изоляционная Temflex 1300 ПВХ 15ММ 0.05ММ 65ММ 10М синий"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 24"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М желтая"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 25"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М черная"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 26"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М зеленая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Лента изоляционная TDM ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М черная 10ШТ SQ0526-0006"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 28"

    "Болт анкерный 6x80мм (в сборе)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 29"

    "Болт анкерный с гайкой 8x65"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 30"

    "Болт анкерный 8х80"

    Кол-во: 92.000

    "Позиция 31"

    "Болт анкерный 10х100"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Болт анкерный 10х120ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 33"

    "Дюбель гвоздь 6х40ММ сталь"

    Кол-во: 990.000

    "Позиция 34"

    "Дюбель 6ММ 35ММ с шурупом"

    Кол-во: 560.000

    "Позиция 35"

    "Дюбель гвоздь SM-L 6х40ММ 200ШТ с шурупом"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 36"

    "Дюбель - гвоздь 8ММ 60ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 37"

    "Шуруп саморез СГМ 3.5х41ММ"

    Кол-во: 1450.000

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