Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней , либо в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами Акта приема-передачи или Товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132) и выставленной Поставщиком счетом-фактурой, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры