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    Главная / Торги / Предоставление сертификатов технической поддержки программного обеспечения zVirt для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020г.

    Предоставление сертификатов технической поддержки программного обеспечения zVirt для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133854

    Наименование закупки

    Предоставление сертификатов технической поддержки программного обеспечения zVirt для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 08:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление сертификатов технической поддержки программного обеспечения zVirt для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление сертификатов технической поддержки программного обеспечения zVirt для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020г.

    Начальная цена

    196 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 108814, г. Москва, пос. Сосенское, пос. Газопровод, д.101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней , либо в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами Акта приема-передачи или Товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132) и выставленной Поставщиком счетом-фактурой, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сертификат на техническую поддержку Системы безопасного управления средой виртуализации zVirt 2 CPU 1 год"

    Кол-во: 4.000

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