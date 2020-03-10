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    Главная / Торги / приобретение карт памяти

    приобретение карт памяти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 03:0010.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133835Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133835

    Наименование закупки

    приобретение карт памяти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 05:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Бурятия Республика, Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение карт памяти

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 03:00 GMT +310.03.2020 03:0010.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133835Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение карт памяти

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Бурятия Республика,Забайкальский край, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 3. Забайкальский край, г. Чита, пос. Восточный, мкр. ТУСМ-4, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    срок поставки не более 14 календарных дней, оплата 100% в течение 15 рабочих дней для СМСП после получения товара в полном объеме.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта памяти microSDXC: - 128 Гбит/с, класс 10+, скорость записи не менее 45 Мбит/с "

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Карты памяти microSDXC: - 64 Гбит/с, класс 10+, скорость записи не менее 45 Мбит/с "

    Кол-во: 500.000

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