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    Главная / Торги / Поставка электротоваров для нужд учреждения

    Поставка электротоваров для нужд учреждения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133814Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133814

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров для нужд учреждения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 21:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 218-22-12 доб. 317

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротоваров для нужд учреждения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133814Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров для нужд учреждения

    Начальная цена

    42 326,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Московское шоссе,д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Energizer 6LR61 (крона) 9В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В 4ШТ блистер KOCLR64BL"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор ВР 5-12 12В 5А.Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор ВР 5-12 12В 5А.Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Лампа светодиодная IEK LLE-A60-11-230-40-E27 11ВТ 220В 4000К E27 А60 белый"

    Кол-во: 310.000

    "Позиция 7"

    "Лампа светодиодная LED IEK Eco 5ВТ 230В 450ЛМ 3000К E14 С35 98ММ 37ММ теплый белый LLE-C35-5-230-30-E14"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Лампа накаливания Osram R50 40ВТ 220В E14 рефлекторная зеркальная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Набор термоусадочных трубок KBT (Россия)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Фонарь налобный 220В 12В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Инструмент обжимной Клещи для обжима наконечников и автоклемм КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Наконечник кабельный луженый медный НКИ 2-3 коьцевой (диапазон сечения проводов 1,5-2,5мм2, диаметр кольца 3,2 мм) UNL20-D25-4-3, Iek"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Наконечник кабельный ТЛ 2.5 (2.5-6-2.5)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Наконечник кабельный луженый медный НКИ 5,5-6 кольцевой (диапазон сечения проводов 4-6 мм2, диаметр кольца 6,5 мм) UNL20-006-6-6, Iek"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Источник питания резервный РИП-12 исп.01 13.6±0.6В 3А 255х310х85ММ"

    Кол-во: 2.000

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