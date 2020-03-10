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Наименование закупки
Поставка электротоваров для нужд учреждения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 21:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 831 218-22-12 доб. 317
Факс
+7 831 249-77-99
Адрес электронной почты
info@ngknn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров для нужд учреждения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133814Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров для нужд учреждения
Начальная цена
42 326,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Московское шоссе,д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НГК
Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК
Адрес местонахождения
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Кол-во: 10.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 310.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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