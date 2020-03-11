Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133801

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:29

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром мобильные компрессорные станции»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-39 доб. 2005

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@mobcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохла Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    78 539,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, 196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D8045Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструмента Ombra OMT101S молоток, отвёртки, рукоять для бит, трещотка, пассатижи, ножовка по металлу, ключи гаечные, кусачки, ключи имбусовые (шестигранные) кейс 101 предмет"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор бит Hammer Flex DR No20 202-920 37 предметовШТ SL (прямой шлиц), Pozidrive (PZ), Phillips (крест), HEX (шестигранник), TORX (звездочка) 62935"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Набор электромонтажного инструмента диэлектрический Tesla Set 3 13 предметов 348438"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лента картридж M21-500-499 для IDPal, ВМР21, ВМР21 Plus 130x70x45ММ белый/текст черный Brady"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Принтер-маркиратор портативный Brady BMP21 19ММ 203dpi"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная Bosch GSR 180-Li 2 54Нм 0-450/0-1700ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1.5-13ММ Li-lon 1.5А.Ч 18В 198х62х225ММ 0.601.9F8.120"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "НТГХИП"
    Ценовой запрос № 77527
    Поставка строительного оборудования
    Поставка строительного оборудования
    77527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    114 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 79564
    Поставка электроинструмента для нужд ГБПОУ "НРТК"
    Поставка электроинструмента для нужд ГБПОУ "НРТК"
    79564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    19 794
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 84203
    Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов
    Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов
    84203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    465 118
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить