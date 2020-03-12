Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"

    Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133800Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133800

    Наименование закупки

    Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 09:30 GMT +312.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133800Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    447 462,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Коми Республика,Оренбургская область, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-он деревни Сайгатина (схема проезда прилагается) ООО «Газпром переработка» РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,промзона, панель 8а, проезд 18, база УТЖУ ООО «Газпром переработка» Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В ООО «Газпром переработка» РФ, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15 ООО «Газпром переработка» Оренбургская область, Оренбургский район,сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33 км трассы "Оренбург-Самара" ООО «Газпром переработка» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 рабочих дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло вакуумное ВМ-4"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Масло гидравлическое Эксперт Ойл МГЕ-4А ведро 15.4КГ ГОСТ 17479.3-85"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 3"

    "Масло трансформаторное ВГ канистра ТУ 38.401-58-177-96"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Масло компрессорное Эксперт Ойл Сompressor synthetic S46 20Л канистра СТО 81683819-015-2016"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 5"

    "Смазка пластичная Вакуумная 0.65КГ банка ТУ 38.401-58-172-96"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Смазка пластичная Вакуумная 0.65КГ банка ТУ 38.401-58-172-96"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Смазка графитная ГОСТ 3333-80"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 8"

    "Смазка уплотнительная САГ тип 2 для запорной газовой арматуры ТУ 38.401-58-289-01"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Смазка универсальная жидкий ключ ЖК-1 270МЛ ТУ 0253-003-72309708-2006"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 10"

    "Смазка ЦИАТИМ 201"

    Кол-во: 18.500

    "Позиция 11"

    "Смазка ЦИАТИМ 201"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Смазка морозостойкая Циатим-221 ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 31.500

    "Позиция 13"

    "Смазка морозостойкая Циатим-221 ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Смазка морозостойкая Циатим-221 ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 71.000

    "Позиция 15"

    "Смазка морозостойкая Циатим-221 ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 22.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 263376
    Поставка тех. жидкостей, паст для дочерних обществ ПАО "Газпром"
    Поставка тех. жидкостей, паст для дочерних обществ ПАО "Газпром"
    263376
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 79537
    Поставка смазочных материалов и индустриальных масел
    Поставка смазочных материалов и индустриальных масел
    79537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    483 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Ценовой запрос № 80527
    ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" КАМАЗ г/н С037ОХ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
    ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" КАМАЗ г/н С037ОХ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
    80527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 18:00(GMT+03:00)
    3 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82802
    Поставка смазок
    Поставка смазок
    82802
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    8 751 626
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Свердловская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 83275
    Поставка смазок универсальных
    Поставка смазок универсальных
    83275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    729 152
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Свердловская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 83768
    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
    83768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    371 040
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить