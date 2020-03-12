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Наименование закупки
Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Оренбургская область
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 09:30 GMT +312.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133800Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазывающих материалов для филиалов ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
447 462,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Коми Республика,Оренбургская область, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-он деревни Сайгатина (схема проезда прилагается) ООО «Газпром переработка» РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,промзона, панель 8а, проезд 18, база УТЖУ ООО «Газпром переработка» Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В ООО «Газпром переработка» РФ, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15 ООО «Газпром переработка» Оренбургская область, Оренбургский район,сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33 км трассы "Оренбург-Самара" ООО «Газпром переработка» Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 рабочих дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 18.000
Кол-во: 0.015
Кол-во: 20.000
Кол-во: 220.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 170.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 18.500
Кол-во: 20.000
Кол-во: 31.500
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