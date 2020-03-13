www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Ручка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 17:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
Контактный телефон
+7 499 580-49-99
Факс
+7 499 580-49-98
Адрес электронной почты
ONBuslaeva@amurgpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егорова Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ручка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.03.2020 00:00 GMT +313.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133799Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ручка
Начальная цена
34,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, профсоюзная 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Адрес местонахождения
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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