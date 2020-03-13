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    Главная / Торги / Ручка

    Ручка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133799

    Наименование закупки

    Ручка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 17:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-99

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    ONBuslaeva@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егорова Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ручка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 00:00 GMT +313.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ручка

    Начальная цена

    34,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, профсоюзная 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка шариковая Corvina"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ручка шариковая Corvina Universal 0.5ММ черный"

    Кол-во: 1.000

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