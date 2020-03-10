Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

    оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 01:0010.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133796Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133796

    Наименование закупки

    оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 17:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (акционерное общество) в г.Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    Почтовый адрес

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Контактный телефон

    +7 4012 30-52-00

    Факс

    +7 4012 30-52-30

    Адрес электронной почты

    zagaynova@gpbkd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Загайнова Лариса Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 01:00 GMT +310.03.2020 01:0010.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133796Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Калининградская область, Калининград, Ленинский пр-т, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, рамочный договор оказания услуг, срок действия договора до 20 декабря 2020 года

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Размещение банера Премиум на сайте klops.ru, 30 дней"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Размещение банера Люкс на сайте klops.ru, 30 дней"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Размещение партнерского материала на сайте klops.ru, 1 сутки с поднятием в ленте"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Размещение банера-растяжки на сайте newkaliningrad.ru, 30 дней"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Размещение партнерского материала на сайте newkaliningrad.ru, 1 сутки с поднятием в ленте"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "размещение листовки-вкладыша в газете "ТВ-программа в Калининграде", с распространением и печатью листовки"

    Кол-во: 25000.000

    "Позиция 7"

    "размещение статьи в журнале "Королевские ворота""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "размещение ТВ-сюжета в программе "Вести-Калининград", Телеканал «Россия 1» /региональное вещание, до 2 минут"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "размещение ТВ-сюжета (интервью) в программе "Вести-Калининград-Экономика", Телеканал «Россия 1» /региональное вещание, до 7 минут"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Балтик Плюс", 30 дней, 3 выхода в день"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Балтик Плюс", 30 дней, 3 выхода в день"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Европа Плюс", 30 дней, 3 выхода в день"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Дорожное радио", 30 дней, 3 выхода в день"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Наше радио", 30 дней, 3 выхода в день"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "размещение рекламы на транспорте; видеролик 20 секунд, экраны в маршрутном такси, геотаргетированный показ, 30 дней"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "размещение рекламы в супермаркетах; аудиоролик 15 секунд, 30 дней"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "размещение рекламы на выставке "Балтик Экспо", тематическая экспозиция"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "размещение наружной рекламы, 1 билборд на 30 дней, в районном центре"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "размещение наружной рекламы, 1 билборд на 30 дней, в областном центре"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "изготовление брендированной продукции - футболка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "изготовление брендированной продукции - бейдж для пропуска"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "изготовление брендированной продукции - ручка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "изготовление брендированной продукции - блокнот А5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "изготовление брендированной продукции - бумага для записей, 80*80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "изготовление брендированной продукции - бумага для записей А4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "изготовление брендированной продукции - ролл-ап 800*2000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "изготовление брендированной продукции - стикер 30*30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "изготовление брендированной продукции - стикер 150*150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "изготовление брендированной продукции - коробка подарочная 300*300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "изготовление брендированной продукции - шар воздушный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "изготовление брендированной продукции - кубок наградной"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "изготовление брендированной продукции - комплект медалей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "услуги промоутера по раздаче листовок , 1 час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "услуги промоутера в ростовой кукле по раздаче листовок , 1 час"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить