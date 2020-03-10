Оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

Дата предоставления ответа на запрос

Цена не указана

Оказание комплекса услуг по размещению рекламы в СМИ, на рекламных носителях

Цена договора и требования к обеспечению

постоплата, рамочный договор оказания услуг, срок действия договора до 20 декабря 2020 года

Условия оплаты и доставки

Не указано

Разрешение приема иных условий для количества

Не указано

Не указано

Разрешение приема иных условий для места поставки

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Размещение банера Премиум на сайте klops.ru, 30 дней" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Размещение банера Люкс на сайте klops.ru, 30 дней" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Размещение партнерского материала на сайте klops.ru, 1 сутки с поднятием в ленте" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Размещение банера-растяжки на сайте newkaliningrad.ru, 30 дней" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Размещение партнерского материала на сайте newkaliningrad.ru, 1 сутки с поднятием в ленте" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "размещение листовки-вкладыша в газете "ТВ-программа в Калининграде", с распространением и печатью листовки" Кол-во: 25000.000

"Позиция 7" "размещение статьи в журнале "Королевские ворота"" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "размещение ТВ-сюжета в программе "Вести-Калининград", Телеканал «Россия 1» /региональное вещание, до 2 минут" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "размещение ТВ-сюжета (интервью) в программе "Вести-Калининград-Экономика", Телеканал «Россия 1» /региональное вещание, до 7 минут" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Балтик Плюс", 30 дней, 3 выхода в день" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Балтик Плюс", 30 дней, 3 выхода в день" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Европа Плюс", 30 дней, 3 выхода в день" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Дорожное радио", 30 дней, 3 выхода в день" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "размещение аудиоролика 15 секунд в эфире радиостанции "Наше радио", 30 дней, 3 выхода в день" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "размещение рекламы на транспорте; видеролик 20 секунд, экраны в маршрутном такси, геотаргетированный показ, 30 дней" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "размещение рекламы в супермаркетах; аудиоролик 15 секунд, 30 дней" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "размещение рекламы на выставке "Балтик Экспо", тематическая экспозиция" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "размещение наружной рекламы, 1 билборд на 30 дней, в районном центре" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "размещение наружной рекламы, 1 билборд на 30 дней, в областном центре" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "изготовление брендированной продукции - футболка" Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "изготовление брендированной продукции - бейдж для пропуска" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "изготовление брендированной продукции - ручка" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "изготовление брендированной продукции - блокнот А5" Кол-во: 1.000

"Позиция 24" "изготовление брендированной продукции - бумага для записей, 80*80" Кол-во: 1.000

"Позиция 25" "изготовление брендированной продукции - бумага для записей А4" Кол-во: 1.000

"Позиция 26" "изготовление брендированной продукции - ролл-ап 800*2000" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "изготовление брендированной продукции - стикер 30*30" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "изготовление брендированной продукции - стикер 150*150" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "изготовление брендированной продукции - коробка подарочная 300*300" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "изготовление брендированной продукции - шар воздушный" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "изготовление брендированной продукции - кубок наградной" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "изготовление брендированной продукции - комплект медалей" Кол-во: 1.000

"Позиция 33" "услуги промоутера по раздаче листовок , 1 час" Кол-во: 1.000