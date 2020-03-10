"Поставка хлора жидкого для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго""

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Платеж за партию Товара Покупатель производит посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% (Сто процентов) от стоимости партии Товара, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Продавца подтверждения о принятии им заявки Покупателя на основании выставленного счета. Товар должен поставляться в следующие сроки: в соответствии со спецификацией - январь 2020г. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.