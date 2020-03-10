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    Главная / Торги / "Поставка хлора жидкого для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго""

    "Поставка хлора жидкого для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго""

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133794

    Наименование закупки

    "Поставка хлора жидкого для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго""

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 17:16

    Документация процедуры

    Спецификация_на_5_тонн_(апрель).xlsx

    Проект_Договора_хлор_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Поставка хлора жидкого для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка хлора жидкого для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго""

    Начальная цена

    316 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВС.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Платеж за партию Товара Покупатель производит посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% (Сто процентов) от стоимости партии Товара, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Продавца подтверждения о принятии им заявки Покупателя на основании выставленного счета. Товар должен поставляться в следующие сроки: в соответствии со спецификацией - январь 2020г. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлор жидкий ГОСТ 6718-93"

    Кол-во: 5.000

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