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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных/строительных товаров

    Поставка хозяйственных/строительных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 00:0016.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133792Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133792

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных/строительных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 17:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Юридический адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Почтовый адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Контактный телефон

    +7 831 276-86-12

    Факс

    +7 831 276-73-54

    Адрес электронной почты

    natknn@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных/строительных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 00:00 GMT +316.03.2020 00:0016.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133792Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных/строительных товаров

    Начальная цена

    5 970,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 10 дней с момента заключения договора, оплата в течение 10 дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Адрес местонахождения

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик силиконовый универсальный бесцветный 300МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шпатель фасадный ШП-100 100ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Инструмент штукатурный . Шпатель фасадный нержавеющее полотно 300ММ ЗУБР "МАСТЕР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пена монтажная профессиональная ЕК всесезонная 750МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент малярный . Шпатель СИБРТЕХ 200ММ фасадный нержавеющий, с пласт. ручкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шпагат полипропиленовый крученый 1000текс 500М 0.5КГ белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Отвертка крестовая PH №2x100ММ БМ 13124"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Отвертка крестовая Sturm 180*125ММ магнитный наконечник, хром-ванадиевая сталь 029.490.034/1040-01-РН1-125"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Саморез гипсокартон-дерево 3.5ММх19ММ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Саморез гипсокартон-дерево 3.5ММх41ММ оксидированный"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Саморез по металлу 4.2ММх16ММ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Саморез по металлу под ключ 4.2ММх32ММ с прессшайбой"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "Дюбель гвоздь 6х60ММ 6ММ 60ММ полипропилен"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Дюбель гвоздь 6х40ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Клей Момент универсальный 125Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Клей монтажный Момент Монтаж 280Г"

    Кол-во: 2.000

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