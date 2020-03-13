Поставка фильтроэлемента для судна МФЛС В.Стрижов 19-20 П-4

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки в формате Еxcеl .