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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 16:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Почтовый адрес
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Контактный телефон
+7 988 510-05-08
Факс
Адрес электронной почты
shevchmv@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133782Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста
Начальная цена
451 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50% предоплата после подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Кол-во: 80.000
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