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    Главная / Торги / Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста

    Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133782

    Наименование закупки

    Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 16:20

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Юридический адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Почтовый адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Контактный телефон

    +7 988 510-05-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    shevchmv@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение сервисных работ по замене АКБ на ИБП Piller, с учетом выезда специалиста

    Начальная цена

    451 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% предоплата после подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Адрес местонахождения

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования : системы источников бесперебойного питания (ИБП)"

    Кол-во: 80.000

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    Прием заявок:
    09.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    64 831
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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