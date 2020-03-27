Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка изоляционных и вентиляционных материалов, принадлежностей и комплектующих для теплоизоляционных работ для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка изоляционных и вентиляционных материалов, принадлежностей и комплектующих для теплоизоляционных работ для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133780

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных и вентиляционных материалов, принадлежностей и комплектующих для теплоизоляционных работ для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 18:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изоляционных и вентиляционных материалов, принадлежностей и комплектующих для теплоизоляционных работ для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2020 16:00 GMT +327.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных и вентиляционных материалов, принадлежностей и комплектующих для теплоизоляционных работ для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    620 464,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 108814, Российская Федерация, г.Москва, поселение Сосенское, п/о Коммунарка, ул.Александры Монаховой, в районе домовладения 46, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паяльник DYTRON POLYSP-4A 850ВТ 230В 16-63ММ для полипропиленовых труб 03982"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Горелка газовая Г2-05 ацетиленовая 4ММ наконечник №1, 2, 3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная Кроз Изовент 1000x500x50ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Теплоизоляция фольгированная Пенофол 2000 тип С-04 вспененный пищевой полиэтилен 600х30ММ 4ММ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ с оцинкованным покрытием для изоляции трубопроводов различного назначения 57ММ ООО "Скиф""

    Кол-во: 431.000

    "Позиция 6"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ с оцинкованным покрытием для изоляции трубопроводов различного назначения 89х40ММ ООО "Скиф""

    Кол-во: 177.000

    "Позиция 7"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ с оцинкованным покрытием для изоляции трубопроводов различного назначения 108х40ММ ООО "Скиф""

    Кол-во: 62.000

    "Позиция 8"

    "Сайдинг Корабельная доска 0.4ММ металлический 0.26М RAL 7004"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Сайдинг Корабельная доска 0.4ММ металлический 0.26М RAL 5017"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Планка угла внутреннего 7004 серый 50х50ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Изделие для вентиляционных систем Тройник для дымохода круглого сечения 130х0.8ММ AISI 316L"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Полоса перфорированная К-209Ц 20х3х2000ММ оцинкованная ТУ 3449-016-01394366-2004"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000"

    Кол-во: 15.000

    Позвонить