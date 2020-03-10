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    Главная / Торги / Поставка офисной и специализированной мебели для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка офисной и специализированной мебели для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133777Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133777

    Наименование закупки

    Поставка офисной и специализированной мебели для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 15:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной и специализированной мебели для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133777Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной и специализированной мебели для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    990 670,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Солнечный п, Станция Промышленная тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное H795LT натуральная кожа коричневое 65х83х126СМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Кресло офисное H797LT натуральная кожа черное 65х83х126СМ"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующее к мебели лабораторной Надстройка настольная под дистиллятор МРЛ-30.1 пластик SPC by Durcon светло-серый 400х400х500ММ СпецБалтМебель"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стол обеденный прямоугольный Дейзи 1900х1000х730ММ ЛДСП бежевый Уфамебель"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стул обеденный Доляна Венский М 480х360х890ММ металлик кожзаменитель бежевый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Стул лабораторный СпецБалтМебель GEMA полиуретан полиуретан черный 475х435ММ 480ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стул офисный офисный Изо металлические ножки из овального профиля 1.3ММ полимерное покрытие PV 1 искусственная кожа черный BL 550х560х810ММ 140КГ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Сушилка для посуды настенная СпецБалтМебель сталь 450х150х500ММ наконечники полипропилен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тумба-подставка Уфамебель Дейзи 800х600х670 ДСП серый клен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Мебель для ванной тумба с раковиной Дейзи 500х850х410ММ белый МДФ/ПВХ пленка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф лабораторный ЛК-800 ШЛП металл белый 800х450х1890ММ"

    Кол-во: 1.000

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