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    Главная / Торги / Предоставление проводного доступа в Интернет. 10 Мбит/сек., статический IP

    Предоставление проводного доступа в Интернет. 10 Мбит/сек., статический IP

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133769

    Наименование закупки

    Предоставление проводного доступа в Интернет. 10 Мбит/сек., статический IP

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 15:30

    Документация процедуры

    Проект_договора_услуг_связи.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление проводного доступа в Интернет. 10 Мбит/сек., статический IP

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление проводного доступа в Интернет. 10 Мбит/сек., статический IP

    Начальная цена

    89 760,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, Мамадышский тракт, д.55Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Подключение проводными линиями оператора связи до адреса подключения.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление канала передачи данных (Ethernet) Поддержка статического IP-адреса IPv4"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Предоставление доступа в интернет . Скорость 10Мбит/с, Ethernet"

    Кол-во: 11.000

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