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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 028)

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 028)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133761

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 028)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 14:56

    Документация процедуры

    Поставка_КИМ_общий_без_БГ_v1.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 028)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 028)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет бумажный с логотипом 500х350х100ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Упаковка подарочная пакет с логотипом бумага мелованная 440х360х100ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Сумка дорожная 350х650х300ММ серая полиэстер с логотипом по эскизу заказика 1184 ЗАО Полиэдрон"

    Кол-во: 67.000

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