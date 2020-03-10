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    Главная / Торги / ЦЗ 22 Расходный материал

    ЦЗ 22 Расходный материал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133751Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133751

    Наименование закупки

    ЦЗ 22 Расходный материал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 16:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 938 000-19-78

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    Dashaeva@chechengazprom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашаева Залина Саид-Хусаиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 22 Расходный материал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133751Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 22 Расходный материал

    Начальная цена

    9 733,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, поселок Карпинский курган, ул. Володарского, база ООО "Газпром трансгаз Грозный"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента ФУМ ФУМ-10 0.05ММх10ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Круг отрезной абразивный Атака по металлу 115х2.5х22ММ А30 абразивный материал"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной тип 41 Луга по металлу 180х2.5х22ММ абразивный материал"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Круг шлифовальный тип 41 Луга Абразив 3612-115-2.5 115х2.5х22ММ абразивный материал по металлу"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Круг отрезной абразивный Луга по бетону 115х2.5х22ММ 54С абразивный материал"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Паронит в изделиях прокладка ПОН-Б Ду15"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 7"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС 3 стержень 7ММ"

    Кол-во: 5.500

    "Позиция 8"

    "Набор сверл Набор GARWIN GM-BS25 по металлу сталь 1-13ММ 25ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Набор сверл ударных Uragan Storm по бетону ВК8 3-12ММ шестигранный хвостик 8ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Полотно ножовочное тип 1 Х6ВФ по металлу 300х12х1.25ММ сталь 1 77707"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Стержень фторопластовый Ф-4К15М5 100ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Стержень фторопластовый Ф-4К15М5 90ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 1.5ММ 1000х1700ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 16.500

    "Позиция 14"

    "Лента изоляционная Temflex 1300 ПВХ 15ММ 0.05ММ 65ММ 10М синий"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Стержень фторопластовый ПРС 80ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Стержень фторопластовый ПРС 50ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Бумага наждачная №0 240х170 абразив"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Бумага наждачная №1 240х170 1 абразив"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Пломба контрольная номерная роторного типа одноразовая ПК-91 РХ-2 акрил/поликарбонат 10х20ММ ТУ 4980-029-29465044-2002"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 20"

    "Перчатки защитные рабочие хлопчатобумажные ПВХ бело-синие"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 21"

    "Удлинитель силовой УШ-10 1 розетка 2.2 16А 220В 10М IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Удлинитель бытовой 5 розеток с заземлением 220В с выключателем, предохранителем и защитными шторками, 3 х 1,5 мм, 16 А, арт. 95752"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Хомут-стяжка кабельный 16ММ нейлон белый"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 24"

    "Хомут-стяжка кабельный 32ММ нейлон белый"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 25"

    "Дюбель гвоздь 6х60ММ 6ММ 60ММ полипропилен"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 26"

    "Проволока пломбировочная витая 0.75ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Редуктор азотный А-90-5 1С008-0028-N2-FL95627 1МПа 5.4М3/Ч 170х168х122ММ G3/4"-М16х1.5 0.65КГ Сварог"

    Кол-во: 2.000

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