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    Главная / Торги / Поставка лабораторной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка лабораторной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133745

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 14:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    697 369,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Российская Федерация,108814, г.Москва, поселение Сосенское, п/о Коммунарка, ул.Александры Монаховой, домовладение 46, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол-мойка лабораторный двойной ЛАБТЕХ ПроСт-41А 1200х900х900ММ пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Установка титровальная ЛАБТЕХ УТ-1 975х245х1000ММ 5 штативов"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф лабораторный Лаб-Pro ЛАБ-PRO-ШДА-80.50.193 меламин/ стекло/ алюминий серый/ голубой 800х500х1930ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф лабораторный Лабтех ТШ-401В металл серый 600х520х2000ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф сушильный электрический СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-Н2 1800ВТ 220В 550х655х695ММ 45КГ 42Л 350ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

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