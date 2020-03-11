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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка мороженого
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 13:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-26-79
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
orlov@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мороженого
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133744Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мороженого
Начальная цена
223 195,81
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена на Товар указывается в рублях РФ и устанавливается с учетом транспортных расходов, стоимости упаковки, маркировки, страховых сборов и прочих обязательных платежей Поставщика. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в согласованные обеими сторонами сроки и адреса доставки, если условие о самовывозе товара Покупателем со склада Поставщика не указано в заявке
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 100.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2060.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 408.000
Кол-во: 398.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 201.000
Кол-во: 99.000
Кол-во: 402.000
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