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    Главная / Торги / Поставка мороженого

    Поставка мороженого

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133744Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133744

    Наименование закупки

    Поставка мороженого

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 13:57

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мороженого

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133744Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мороженого

    Начальная цена

    223 195,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена на Товар указывается в рублях РФ и устанавливается с учетом транспортных расходов, стоимости упаковки, маркировки, страховых сборов и прочих обязательных платежей Поставщика. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в согласованные обеими сторонами сроки и адреса доставки, если условие о самовывозе товара Покупателем со склада Поставщика не указано в заявке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мороженое пломбир ванильный Челны Холод "100% Настоящий Пломбир" 1000Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Мороженое Челны Холод Весовое большое ванильное 1000Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Мороженое Рожок ванильный с шоколадной глазурью Челны Холод 90Г"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Мороженое Рожок Челны Холод Фисташка 100Г"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Мороженое в вафельном стаканчике Челны Холод "Коровка из Вкусняево" 80Г"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Мороженое пломбир в вафельном стаканчике Челны Холод "ГОСТ" 75Г"

    Кол-во: 2060.000

    "Позиция 7"

    "Мороженое в вафельном стаканчике Челны Холод "Пломбир на сливках" 75Г"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Мороженое сливочное в вафельном стаканчике Челны Холод "Ушастик" 70Г"

    Кол-во: 408.000

    "Позиция 9"

    "Мороженое пломбир-эскимо без глазури Челны Холод "ГОСТ" 90Г"

    Кол-во: 398.000

    "Позиция 10"

    "Мороженое пломбир-эскимо на палочке Челны Холод "Шоколадный мальчик" 70Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Мороженое во взбитой сливочно-шоколадной глазури Челны Холод "ГОСТ" Лакомка 90Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Мороженое ванильно-шоколадное на шоколадном печенье Шайбу-Шайбу 80Г"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 13"

    "Мороженое Лед фруктовый Челны Холод "Светофор" клубника/киви/абрикос 65Г"

    Кол-во: 201.000

    "Позиция 14"

    "Мороженое Лед фруктовый Челны Холод Кола/лед 65Г"

    Кол-во: 99.000

    "Позиция 15"

    "Мороженое эскимо в шоколодной глазури Челны Холод "Пломбир на Сливках" 90Г"

    Кол-во: 402.000

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