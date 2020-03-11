Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена на Товар указывается в рублях РФ и устанавливается с учетом транспортных расходов, стоимости упаковки, маркировки, страховых сборов и прочих обязательных платежей Поставщика. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в согласованные обеими сторонами сроки и адреса доставки, если условие о самовывозе товара Покупателем со склада Поставщика не указано в заявке